، تعقيم بمرج العبور.. إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق بالشرقية ،

- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعي البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين.
وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيًا.
وأضاف "الزايدي" أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها بلدية الخبر في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.
وقال "الزايدي" إن البلدية تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المجتمع، وهي أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك من أجل سلامة الجميع من هذه الجائحة.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 02:31 PM
تطبيقًا لأعلى معايير الإجراءات الوقائية عبر أحدث التقنيات والمعداتتعقيم بمرج العبور.. إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق بالشرقية
دشنت بلدية محافظة الخبر أول وحدة تعقيم ذاتية أمام أحد مراكز التسوق ضمن سعي البلدية لتطبيق أعلى معايير الإجراءات الوقائية لجميع المواطنين والمقيمين.
وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي، أن الوحدة تستخدم أحدث التقنيات والمعدات، حيث يمكن للفرد العبور بداخلها ويتم تعقيمه ذاتيًا.
وأضاف "الزايدي" أن هذه الوحدة تأتي ضمن التدابير الاحترازية والوقائية التي اتبعتها بلدية الخبر في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع، وضمان أعلى مستويات الوقاية من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا المُستجد.
وقال "الزايدي" إن البلدية تعتبر خط الدفاع الأول في التصدي لفيروس كورونا المستجد للحفاظ على سلامة المجتمع، وهي أولى مسؤولياتنا الرئيسة، كما أنها مسؤولية تتضاعف في مثل هذه الأوقات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير أعلى مستويات الوقاية لمواجهة فيروس كورونا في الوقت الراهن، حيث ينصب تركيزنا على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي قامت بها أمانة المنطقة الشرقية؛ وذلك من أجل سلامة الجميع من هذه الجائحة.
، تعقيم بمرج العبور.. إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق بالشرقية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تعقيم بمرج العبور.. إطلاق أول وحدة تعقيم ذاتية أمام مركز تسوق بالشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.