شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء مراحل مناولة معدات خاصة بمشروع بترو رابغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

اكتملت آخر مرحلة من مراحل مناولة معدات ضخمة خاصة بالمرحلة الثانية من مشروع بترو رابغ في ميناء الملك عبدالله في محافظة رابغ بمكة المكرمة.

وأوضح الميناء أن المعدات بلغ وزنها الإجمالي 3.200 طن، مشيرة إلى أن هناك خمس من كبرى الشركات العالمية تعاونت من أجل نقل هذه المعدات بميناء الملك عبدالله لمشروع بترو رابغ.

ولفتت إلى أنه تم الاستعانة بالتقنيات المتطورة والرافعات العملاقة خلال عمليات التفريغ والمناولة.