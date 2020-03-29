شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السيول تجتاح أجواء حائل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن جريان السيول بشدة في منطقة حائل، صباح اليوم الأحد، في مشهد يأسر القلوب.

وكان الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، قد توقع أن تستمر مراويح الربيع اليوم، وأن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من منطقتي حائل والقصيم.