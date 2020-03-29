شكرا لمتابعة خبر عن إطلاق خدمة التعريف الإلكتروني للمؤذنين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم الأحد، خدمة إلكترونية جديدة للمؤذنين عبر بوابة الوزارة، والتي تهدف إلى تمكين المؤذنين من مزاولة عملهم أثناء فترة منع التجول.

وتعد الخدمة متاحة على البوابة الإلكترونية للوزارة عبر هذا الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــــا .