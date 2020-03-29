«الزعاق» يحذر من رياح نشطة وأتربة على بعض المناطق

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الطقس والمناخ اليوم الأحد من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة طوال ساعات النهار . حذر الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الطقس والمناخ اليوم الأحد من نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة طوال ساعات النهار . وتوقع الزعاق زيادة نشاط الرياح خاصة في الأماكن المكشوفة على نجران وعسير والباحة والنماص ونواحي شرق الطائف . وكانت "لأرصاد " قد حذرت من رياح نشطة اليوم ، منبهه بضرورة أخذ الحيطة والحذر خاصةً لقائدي المركبات .

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