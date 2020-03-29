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تركي آل الشيخ يتبرع بـ 1.2 مليون يورو لمدينة ألميريا

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تقديم مساعدات مالية قدرها 1.2 مليون يورو لمكافحة فيروس .

وأكد تركي آل الشيخ، أنه تبرع بمبلغ 1.2 مليون يورو لمكافحة تفشي الفيروس في إسبانيا وتحديدًا فيم دينة ألميريا، و منها 550 ألف يورو للمستلزمات الطبية.

وكان تركي آل الشيخ، قد قام بشراء نادي ألميريا الصيف الماضي، مقابل 25 مليون يورو، بعد بيعه لنادي بيراميدز المصري.

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