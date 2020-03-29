شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يتبرع بـ 1.2 مليون يورو لمدينة ألميريا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن تقديم مساعدات مالية قدرها 1.2 مليون يورو لمكافحة فيروس كورونا

وأكد تركي آل الشيخ، أنه تبرع بمبلغ 1.2 مليون يورو لمكافحة تفشي الفيروس في إسبانيا وتحديدًا فيم دينة ألميريا، و منها 550 ألف يورو للمستلزمات الطبية.

وكان تركي آل الشيخ، قد قام بشراء نادي ألميريا الصيف الماضي، مقابل 25 مليون يورو، بعد بيعه لنادي بيراميدز المصري.