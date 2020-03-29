شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «العدل» تتجه لإدارة تصفية الأموال الثابتة والمنقولة إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تتجه وزارة العدل، لإدارة عملية تصفية الأموال الثابتة والمنقولة إلكترونيًا، من خلال تهيئة الأصول وتقييمها مع الجهات ذات العلاقة ومن ثم طرحها للبيع في الموقع الإلكتروني المخصص للمزادات.

ويتيح ذلك لجميع الأفراد المشاركين الدخول والمزايدة؛ تسهيلا للراغبين في الدخول للمزادات وعدم تعطيل حقوق الورثة أو المطالبين بالحقوق من دائنين، وذلك بعد إيقاف المزادات الحضورية بسبب تفشي الفيروس الوبائي.

وستعرض المنصة المخصصة للمزادات، جميع المزادات إلكترونيا، وتتيح الفرصة لجميع المسجلين، فضلًا عن تمكين المشاركة في أكثر من مزاد في الوقت نفسه.