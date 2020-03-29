شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. خروج الدفعة الأولى من ضيوف وزارة الصحة بباقات الزهور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثّق مقطع فيديو، مقتطفات من خروج الدفعة الأولى من ضيوف وزارة الصحة بعد أن امضوا 14 يوم وأثبتت نتائج التحاليل سلامتهم.

وأوضح الفيديو الذي نشرته إمارة مكة المكرمة، توديع ضيوف وزارة الصحة بباقات الزهور.

وأكد أحد الضيوف، أن الجهات المختصة استقبلتهم في مطار جدة وتم وضعهم في الفندق وتقديم خدمة "فايف ستار" لهم.

وقالت طبيبة: "أجركوم لا تخرجوا إلا للضرورة، وخذوا بالإجراءات الوقائية التي نعلم عنها ومنها الغسيل بالمياه والصابون باستمرار والابتعاد عن التجمعات".