شكرا لمتابعة خبر عن «السديس» يواصل عمله عن بعد من منزله (صور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

واصل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، القيام بمهام عمله إلكترونيًا عن بعد، في منزله.

وفي السياق نفسه، شدد " السديس " على حرصه على استمرار العمل كما كان وعدم تأثره بالظروف الحالية التي اقتضتها الضرورة، لافتًا إلى أن الرئاسة ممثلة بكل وكالاتها ولجانها ومجالسها مستمرة في تقديم جميع أعمالها إلكترونيًا كما كان خلال الفترة الماضية.

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وطالب جميع المواطنين والمقيمين باستشعار المسؤولية، وبما في ذلك كافة المسؤولين في كل القطاعات الحكومية والخاصة، وذلك تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة بتعليق الحضور لمقار العمل.