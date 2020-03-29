شكرا لمتابعة خبر عن إلغاء الزيارة ومواعيد العيادات الخارجية بمستشفيات المدينة المنورة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة اليوم الأحد إلغاء الزيارة ومواعيد العيادات الخارجية ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروس .
ويسري القرار على مستشفىات "الحجاج ، وأحد ، والتأهيل الطبي ، ومجمع إرادة للصحة النفسية ، ومركز أمراض وجراحة القلب ، ومستشفى المدينة العام ، ومستشفى النساء والولادة والأطفال .
وأكدت "صحة المدينة " أنه سيتم التواصل من قبل المستشفى مع المرضى لتحديد موعد آخر .
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