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إلغاء الزيارة ومواعيد العيادات الخارجية بمستشفيات المدينة المنورة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة اليوم الأحد إلغاء الزيارة ومواعيد العيادات الخارجية ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية ضد انتشار الفيروس .

ويسري القرار على مستشفىات "الحجاج ، وأحد ، والتأهيل الطبي ، ومجمع إرادة للصحة النفسية ، ومركز أمراض وجراحة القلب ، ومستشفى المدينة العام ، ومستشفى النساء والولادة والأطفال .

وأكدت "صحة المدينة " أنه سيتم التواصل من قبل المستشفى مع المرضى لتحديد موعد آخر .

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