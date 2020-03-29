شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تصوير جوي لأمطار طريق الداهنة أشيقر بمحافظة شقراء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - شقراء (صدى):

شارك عبدالعزيز الحصيني، باحث الطقس والمناخ، مقطع فيديو عن الأمطار التي هطلت عصر أمس السبت في محافظة شقراء.

ووثق الفيديو تجمعات من المياه على أنحاء متفرقة على امتداد طريق أشيقر التابع للمحافظة.

وتوقع الحصيني هطول أمطار اليوم الأحد وليلة الأثنين بشكل متفاوت من مكان الى أخر، ومن خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من القصيم وحائل والباحة والجوف وجنوب مكة وأقصى شمال منطقة الرياض وجنوب الشرقية والأمارات وتسبق برياح مثيرة للأتربة.