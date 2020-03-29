شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه من هطول أمطار رعدية على عسير وجازان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، وشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات وخميس مشيط وأحد رفيدة والحرجة ،و النماص، و بارق وبلقرن ،و رجال ألمع ،وظهران الجنوب و محايل، إضافة المواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

كما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان و محافظات أبو عريش ،و الحرث ،و الداير بني مالك ،و الريث ،و العارضة ،و العيدابي ،و فيفا ،و هروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الـ 7 مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.