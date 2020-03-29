شكرا لمتابعة خبر عن فيديو من داخل محل تموينيات بالرياض يكشف مزايا التسوق صباحاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والإستثمار " عبد الرحمن الحسين " اليوم الأحد فيديو من داخل محل تموينيات بأحد أحياء الرياض . نشر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والإستثمار " عبد الرحمن الحسين " اليوم الأحد فيديو من داخل محل تموينيات بأحد أحياء الرياض . وأظهر القطع توفر جميع السلع التموينية وبكميات كبيرة مع الإلتزام بالنظافة والمعايير الصحية ، وعدم وجود ازدحام في الفترة الصباحية . وكانت وزارة التجارة قد دعت المستهلكين إلى الإبتعاد عن أوقات الذروة والتسوق صباحاً للحد من انتشار الفيروس المستجد .

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