شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة كبرى: عريس يضع عروسه بموقف ’’محرج للغاية’’ .. ويجبرها على ’’هذا الفعل’’ في الشارع بعد حفل الزفاف مباشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قناة العربية السعودية تقطع البث وتعرض ”فيديو مؤلم” يظهر تكدس صادم للمصابين بفيروس كورونا في ممرات أحد المستشفيات من منا لايذكر بطلة مسلسل ‘‘باب الحارة’’ الفنانة السورية التي مثلت شخصية ‘‘لطفية‘‘ زوجة أبو عصام؟ لن تصدق كيف أصبحت اليوم فاتنة.. شاهد (صور)

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