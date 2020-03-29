الرئاسة الفلسطينية تدين تعرّض السعودية لهجمات صاروخية

أعلنت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، إدانتها للهجمات الصاروخية التي تعرضت لها مساء أمس، أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت الرئاسة في بيان لها، وقوف القيادة الفلسطينية وشعبها إلى جانب المملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الاعتداءات التي تتعرض لها، ودعمها الكامل لكل الإجراءات السعودية الهادفة للدفاع عن أراضيها وأمنها واستقرارها وحماية شعبها.

وكان المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني السعودي بمنطقة الرياض، المقدم محمد الحمادي، أكد إصابة مدنيين اثنين بجروح طفيفة في العاصمة الرياض جراء تناثر شظايا صاروخ يمني تم اعتراضه وإسقاطه.

وقال، "اليوم إن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض، "باشرت السبت 28 مارس 2020 حادث سقوط شظايا صاروخ باليستي بعد اعتراضه وتدميره، تم إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض". وفق روسيا اليوم

وأضاف: "تناثرت شظايا هذا الصاروخ على أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ما تسبب بسقوط إحدى الشظايا وإصابة مدنيين اثنين إصابات طفيفة، وتم التعامل مع الحادث وفق الإجراءات والخطط المعدة لذلك".