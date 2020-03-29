الداخلية: تعليق الدخول والخروج من جدة وتقديم موعد منع التجول بها ليبدأ من الثالثة مساءً

أعلنت وزارة الداخلية تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة، ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساءً من اليوم الأحد، بالإضافة إلى تعليق الدخول والخروج منها.

وصرّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، اليوم الأحد، بأنه تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية للحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر ما يلي:



أولًا: تقديم موعد منع التجول في محافظة جدة ليكون ابتداءً من الساعة الثالثة مساء من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية، الموافق 29 مارس 2020 ميلادية، وللمدة المقررة في الأمر الملكي الصادر في 27 رجب 1441 هجرية.

ثانيًا: تعليق الدخول والخروج من محافظة جدة.

ثالثًا: يبدأ تطبيق قرار التعليق من الساعة الثالثة مساءً من يوم الأحد 5 شعبان 1441 هجرية وحتى انتهاء مدة منع التجول المحددة بالأمر الملكي الصادر في يوم الإثنين 27 رجب 1441 هجرية.

رابعًا: لا يشمل قرار التعليق الفئات المستثناة في قرار منع التجول، مع مراعاة أن يكون الاستثناء في أضيق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

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وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين والمقيمين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانًا لسلامة الجميع. والله الموفق.

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