بمشاركة رقمية.. جمعية الكشافة تحتفي بـ«ساعة الأرض»

شاركت جمعية الكشافة العربية السعودية، في الاحتفاء بـ«ساعة الأرض»، بتنفيذ منسوبيها في مختلف القطاعات بمناطق ومحافظات المملكة، العديد من الفعاليات التوعوية والتثقيفية الرقمية.

وتضمّنت الفعاليات: أهمية الترشيد في استهلاك الكهرباء، وخفض الانبعاث الحراري الذي تسببه مصادر الطاقة المختلفة، وإطفاء الإضاءات والأجهزة الكهربائية غير الضرورية. وذلك لمدة ساعة واحدة، بدأت من الساعة 8:30 مساء أمس وحتى الساعة 9:30 مساءً.

وأوضح الأمين العامّ للجمعية، الدكتور صالح بن رجاء الحربي، أن مشاركة الجمعية هذا العام جاءت عبر التوعية الرقمية فقط؛ نظرًا للاحترازات الصحية والأمنية بسبب الأزمة العالمية لفيروس كورونا المستجد.

تابع: «تهدف الجمعية من تلك المشاركة إلى نشر الوعي بأهمية ترشيد استهلاك الطاقة والاهتمام بمستقبل كوكب الأرض، ورفع مستوى المسؤولية الفردية لدى المجتمع في الحفاظ على بيئتهم، وحث المجتمع للمشاركة في هذا الحدث العالميّ، وتأكيد حرص الجمعية على الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية».

Advertisements

اقرأ أيضًا

مكة تشارك العالم إطفاء الأنوار في «ساعة الأرض»

إطفاء الأنوار في «ساعة الأرض» للحماية من تغير المناخ رغم أزمة كورونا