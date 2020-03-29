السعودية اليوم / الأرصاد: تنبه سحب رعدية ممطرة على أضم وميسان والعرضيات



الطائف 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيها عن سحب رعدية ممطرة ومصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: أضم، وميسان، والعرضيات مشيرة إلى أن التنبيه يستمر الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة الجميع لأخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة واتباع إرشادات وتعليمات السلامة في مثل هذه الحالة المناخية، متمنيةً السلامة للجميع.

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13:48ت م

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