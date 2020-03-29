السعودية اليوم / وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس الاجتماع الدوري للجنة الأمن الغذائي



الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

عقدت لجنة الأمن الغذائي اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمملكة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك في إطار تنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة للحافظ على استقرار أسواق السلع الغذائية من خلال مناقشة الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية في ضوء تداعيات فيروس

وأوضح الوزير الفضلي أن الاجتماع استعرض الوضع الراهن المتمثل في أهمية استمرار توفر السلع والخدمات الغذائية للمواطنين، وذلك من خلال ضمان استمرارية سلاسل الإمداد ووضع الخطط والاستعدادات اللازمة في جميع الأحوال، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على جودة وسلامة المعروض من السلع الغذائية، مضيفاً أنه تم التأكد - ولله الحمد - من توفر السلع بالأسواق بصورة مطمئنة.

وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات التي تتمثل في الرصد الدقيق لمعروض السلع ومعدلات الطلب والمخزونات للسلع الغذائية الأساسية للكشف المبكر عن أي تطورات تتطلب سرعة التعامل معها، مع توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية للتعامل مع أي صعوبات قد تعيق عمليات الاستيراد والنقل والتخزين وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى أهمية تشديد الرقابة على أهمية سلامة المعروض الغذائي من خلال تطبيق أفضل سبل الحفاظ على جودة وسلامة المعروض من السلع الغذائية.

// انتهى //

13:16ت م

0066



الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسعقدت لجنة الأمن الغذائي اليوم، اجتماعها الدوري برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس لجنة الأمن الغذائي بالمملكة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وذلك في إطار تنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة للحافظ على استقرار أسواق السلع الغذائية من خلال مناقشة الإجراءات الاحترازية لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية في ضوء تداعيات فيروس كورونا وما اتخذته الحكومة السعودية أيدها الله - من إجراءات للحد من انتشاره.وأوضح الوزير الفضلي أن الاجتماع استعرض الوضع الراهن المتمثل في أهمية استمرار توفر السلع والخدمات الغذائية للمواطنين، وذلك من خلال ضمان استمرارية سلاسل الإمداد ووضع الخطط والاستعدادات اللازمة في جميع الأحوال، مع التأكيد على أهمية الحفاظ على جودة وسلامة المعروض من السلع الغذائية، مضيفاً أنه تم التأكد - ولله الحمد - من توفر السلع بالأسواق بصورة مطمئنة.وخرج الاجتماع بعدد من الإجراءات التي تتمثل في الرصد الدقيق لمعروض السلع ومعدلات الطلب والمخزونات للسلع الغذائية الأساسية للكشف المبكر عن أي تطورات تتطلب سرعة التعامل معها، مع توحيد الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات الحكومية والخاصة المعنية للتعامل مع أي صعوبات قد تعيق عمليات الاستيراد والنقل والتخزين وتمكين القطاع الخاص، إضافة إلى أهمية تشديد الرقابة على أهمية سلامة المعروض الغذائي من خلال تطبيق أفضل سبل الحفاظ على جودة وسلامة المعروض من السلع الغذائية.// انتهى //13:16ت م0066

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وزير البيئة والمياه والزراعة يرأس الاجتماع الدوري للجنة الأمن الغذائي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.