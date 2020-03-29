السعودية اليوم / منصة "دروب" تعلن عن دورة تدريبية في إدارة المشاريع الاحترافية بمعدل ساعتين مسائية لمدة 8 أيام



الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

يعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلا في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، دورة تأهيلية في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)،

وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وحتى يوم الأحد المقبل لمدة ساعتين يومياً، وذلك على شكل جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية، عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa.

وجدد الصندوق دعوته لأفراد المجتمع إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، التي تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة في مواجهة تداعيات

وتنطلق الجلسات التدريبية الخاصة بإدارة المشاريع، مساء اليوم، وذلك على النحو التالي: الأحد 29 مارس "مقدمة في إدارة المشاريع (PMP)، وغدًا (الاثنين) "إدارة تكامل المشروع"، في حين ستتناول دورة يوم (الثلاثاء) المقبل "إدارة نطاق المشروع"، فيما ستستعرض دورة يوم (الأربعاء) المقبل "إدارة الجدول الزمني للمشروع"، بينما ستسلط دورة يوم الخميس المقبل الضوء على إدارة تكاليف المشروع، فيما ستتناول دورة يوم الجمعة "إدارة موارد وجودة المشروع"، على أن تناقش دورة يوم السبت "إدارة ومخاطر المشروع"، وأخيرًا ستعقد دورة يوم الأحد تحت عنوان "إدارة المشتريات وأصحاب مصلحة المشروع".

وتعتزم منصة "دروب" تقديم جلسات تفاعلية أسبوعياً، وسيتم الإعلان عنها ورابط التسجيل فيها، في حينه عبر حساب تويتر للمنصة DoroobSA،

وكذلك عبر موقع منصة دروب ?Doroob.sa، كما تقدم المنصة 164 برنامج وجلسة تدريبية عن بُعد، في العديد من التخصصات، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.

ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.

// انتهى //

13:16ت م

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الرياض 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسيعقد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ممثلا في المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)، دورة تأهيلية في إدارة المشاريع الاحترافية (PMP)،وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم، وحتى يوم الأحد المقبل لمدة ساعتين يومياً، وذلك على شكل جلسات تدريبية مباشرة وتفاعلية، عبر الموقع الإلكتروني للمنصة على الرابط doroob.sa.وجدد الصندوق دعوته لأفراد المجتمع إلى المشاركة والاستفادة من تلك الجلسات التدريبية، في استغلال أوقاتهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم المهنية، التي تأتي تضامناً مع ما تقدمه حكومة المملكة في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ، وانطلاقاً من حس المسؤولية لدى "هدف" تجاه المجتمع.وتنطلق الجلسات التدريبية الخاصة بإدارة المشاريع، مساء اليوم، وذلك على النحو التالي: الأحد 29 مارس "مقدمة في إدارة المشاريع (PMP)، وغدًا (الاثنين) "إدارة تكامل المشروع"، في حين ستتناول دورة يوم (الثلاثاء) المقبل "إدارة نطاق المشروع"، فيما ستستعرض دورة يوم (الأربعاء) المقبل "إدارة الجدول الزمني للمشروع"، بينما ستسلط دورة يوم الخميس المقبل الضوء على إدارة تكاليف المشروع، فيما ستتناول دورة يوم الجمعة "إدارة موارد وجودة المشروع"، على أن تناقش دورة يوم السبت "إدارة ومخاطر المشروع"، وأخيرًا ستعقد دورة يوم الأحد تحت عنوان "إدارة المشتريات وأصحاب مصلحة المشروع".وتعتزم منصة "دروب" تقديم جلسات تفاعلية أسبوعياً، وسيتم الإعلان عنها ورابط التسجيل فيها، في حينه عبر حساب تويتر للمنصة DoroobSA،وكذلك عبر موقع منصة دروب ?Doroob.sa، كما تقدم المنصة 164 برنامج وجلسة تدريبية عن بُعد، في العديد من التخصصات، بهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، وتمكينهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة.ويتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية والجلسات التفاعلية عن بُعد، بمشاركة العديد من الجهات ذات العلاقة في سوق العمل، لضمان تغطية هذه البرامج التدريبية للمهارات الوظيفية الأساسية كافة، إضافة إلى المهارات المهنية المتخصصة، كما يحصل المتدرب على شهادة إتمام للبرنامج التدريبي فور إنهاء متطلباته.// انتهى //13:16ت م0065

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.