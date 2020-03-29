السعودية اليوم / رئيس الوزراء البريطاني يدعو الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بعد تفشي فيروس كورونا



لندن 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، جميع المتواجدين على أراضي المملكة المتحدة البقاء في منازلهم للمحافظة على صحة الجميع وإنقاذ الأرواح بعد تفشي فيروس

يذكر أنه بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن في بريطانيا 17089 إصابة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1019 حالة وفاة .

// انتهى //

13:15ت م

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لندن 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسدعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ، جميع المتواجدين على أراضي المملكة المتحدة البقاء في منازلهم للمحافظة على صحة الجميع وإنقاذ الأرواح بعد تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19) من أجل عودة الحياة إلى طبيعتها ، مشيرًا إلى أنه لن يتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات والتدابير المناسبة وتشديد القيود المفروضة إذا لزم الأمر .يذكر أنه بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن في بريطانيا 17089 إصابة ، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1019 حالة وفاة .// انتهى //13:15ت م0064

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