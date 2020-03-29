السعودية اليوم / الصحة اللبنانية تسجل 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا



بيروت 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة اللبنانية 26 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم أمس ، مشيرة إلى أنه سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن من العمر، أحدهما في مستشفى جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى اوتيل ديو الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات إلى عشرة.

// انتهى //

13:05ت م

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بيروت 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسسجلت وزارة الصحة اللبنانية 26 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد – 19).وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه حتى اليوم بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة إضافة إلى المختبرات الخاصة 438 حالة بزيادة 26 حالة عن يوم أمس ، مشيرة إلى أنه سجلت حالتا وفاة لدى مريضين يعانيان من أمراض مزمنة، كلاهما في العقد الثامن من العمر، أحدهما في مستشفى جاورجيوس الجامعي، والثاني في مستشفى اوتيل ديو الجامعي، مما يرفع عدد الوفيات إلى عشرة.// انتهى //13:05ت م0060

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