

طوكيو 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

سجلت السلطات في اليابان اليوم 86 إصابة جديدة بفيروس

وأكدت أن هذه الأعداد لا تشمل الوفيات والإصابات التي كانت على متن سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي.

وطلبت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، من عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج من غير الضرورة حتى 12 أبريل القادم.

// انتهى //

13:03ت م

0059



طوكيو 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسسجلت السلطات في اليابان اليوم 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العاصمة طوكيو، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي في البلاد إلى 1700 إصابة، مع 55 وفاة.وأكدت أن هذه الأعداد لا تشمل الوفيات والإصابات التي كانت على متن سفينة سياحية تم عزلها الشهر الماضي.وطلبت حاكمة طوكيو، يوريكو كويكي، من عشرات الملايين من سكان المدينة والمناطق المحيطة بها تجنب الخروج من غير الضرورة حتى 12 أبريل القادم.// انتهى //13:03ت م0059

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليابان تسجل 86 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.