السعودية اليوم / إسبانيا تسجل 838 حالة وفاة بكورونا في يوم واحد



مدريد 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

قالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن الوفيات الناجمة عن

وزاد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 78797 من 72248 أمس.

// انتهى //

12:59ت م

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مدريد 5 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واسقالت وزارة الصحة الإسبانية اليوم إن الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في إسبانيا زادت 838 حالةً أثناء الليل، وهو أعلى معدل وفيات يومي، لتصل إلى 6528 حالة وفاة.وزاد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 78797 من 72248 أمس.// انتهى //12:59ت م0058

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