السعودية اليوم / "الأرصاد" تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة مكة المكرمة



الطائف 05 شعبان 1441 هـ الموافق 29 مارس 2020 م واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة مكة المكرمة.

وبينت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظات الجموم ، والخرمة ، والطائف ، والعاصمة المقدسة ، والكامل ، والمويه ، وتربة ، وخليص ، ورنية, مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

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12:52ت م

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