السعودية اليوم / "جائزة الأميرة صيتة" تخصص دورتها الثامنة عن "الأزمات والمخاطر"



الرياض 5 شعبان 1441 الموافق 29 مارس 2020 واس

خصصت جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي موضوع دورتها الثامنة عن "العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر"؛ تفاعلاً منها مع أزمة وباء

وقال الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث بمناسبة انطلاقة الدورة الثامنة للجائزة: "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وتداعيات جائحة كورونا، ولأننا جزء من هذا العالم يتأثّر به ويؤثّر فيه ومواكبة للأحداث والتعامل معها بمسؤولية، ودعماً لتوجهات القيادة الرشيدة في توحيد الجهود الدولية لاحتوائها وتطويق آثارها السلبية على المجتمع، وأن نكون على مستوى تلك الأحداث المستجدة أولاً بأول، خصصت جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي موضوع الدورة الثامنة عن العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر".

وأفاد أن أمانة الجائزة اختارت عنوان الدورة الثامنة لموضوع الأزمات والمخاطر، لتشجيع جميع الجهات الحكومية والأهلية والوقفية والقطاع الخاص، للبدء في تبني ودعم وتطوير البرامج والخطط العملية الاستباقية لتلك الأزمات والمخاطر، لكل فئات المجتمع من برامج توعية وسلامة مجتمعية ومهنية وتقنية وخلافها في كل أنواع الأزمات، وكيفية التصدي لها ومواجهتها توعية وتأهيلاً ووقاية وعلاجاً، تمهيداً للترشح لها لجائزة الأميرة صيتة في دورتها الثامنة، سائلاً الله عز وجل أن يزيل الغمة عن العالم أجمع، وتنعم المملكة بالأمن والأمان، ويحفظها الله قيادةً وشعباً من كل مكروه.

// انتهى //

12:31ت م

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الرياض 5 شعبان 1441 الموافق 29 مارس 2020 واسخصصت جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي موضوع دورتها الثامنة عن "العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر"؛ تفاعلاً منها مع أزمة وباء كورونا المستجد، واستشعاراً منها بدورها المجتمعي، وتماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة في دعم العمل الإنساني.وقال الأمين العام لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي الدكتور فهد بن حمد المغلوث بمناسبة انطلاقة الدورة الثامنة للجائزة: "في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وتداعيات جائحة كورونا، ولأننا جزء من هذا العالم يتأثّر به ويؤثّر فيه ومواكبة للأحداث والتعامل معها بمسؤولية، ودعماً لتوجهات القيادة الرشيدة في توحيد الجهود الدولية لاحتوائها وتطويق آثارها السلبية على المجتمع، وأن نكون على مستوى تلك الأحداث المستجدة أولاً بأول، خصصت جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي موضوع الدورة الثامنة عن العمل الاجتماعي في مواجهة الأزمات والمخاطر".وأفاد أن أمانة الجائزة اختارت عنوان الدورة الثامنة لموضوع الأزمات والمخاطر، لتشجيع جميع الجهات الحكومية والأهلية والوقفية والقطاع الخاص، للبدء في تبني ودعم وتطوير البرامج والخطط العملية الاستباقية لتلك الأزمات والمخاطر، لكل فئات المجتمع من برامج توعية وسلامة مجتمعية ومهنية وتقنية وخلافها في كل أنواع الأزمات، وكيفية التصدي لها ومواجهتها توعية وتأهيلاً ووقاية وعلاجاً، تمهيداً للترشح لها لجائزة الأميرة صيتة في دورتها الثامنة، سائلاً الله عز وجل أن يزيل الغمة عن العالم أجمع، وتنعم المملكة بالأمن والأمان، ويحفظها الله قيادةً وشعباً من كل مكروه.// انتهى //12:31ت م0052

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