، الحصيني يتوقعها ليلة ماطرة: هطولات متفرقة اليوم مع حبات بَرَد ،

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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم الأحد وليلة الإثنين.
وقال الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من القصيم وحائل والباحة والجوف وجنوب مكة المكرّمة، وأقصى شمال منطقة الرياض، وجنوب الشرقية والإمارات تسبق برياح مثيرة للأتربة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، ومكة المكرّمة؛ يمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً على شمال ووسط وشرق المملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من شمال المملكة.حالة الطقس الأرصاد
الحصيني يتوقعها ليلة ماطرة: هطولات متفرقة اليوم مع حبات بَرَدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-29
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم الأحد وليلة الإثنين.
وقال الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من القصيم وحائل والباحة والجوف وجنوب مكة المكرّمة، وأقصى شمال منطقة الرياض، وجنوب الشرقية والإمارات تسبق برياح مثيرة للأتربة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، ومكة المكرّمة؛ يمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً على شمال ووسط وشرق المملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من شمال المملكة.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
12:05 PM
قال: على أجزاء من مناطق عدة بالمملكة وتسبق برياح مثيرة للأتربة
توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ هطول أمطار متفاوتة اليوم الأحد وليلة الإثنين.
وقال الحصيني؛ عبر حسابه في "تويتر": متوقع اليوم الأحد وليلة الإثنين أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة وحبات بَرَد على أجزاءٍ من القصيم وحائل والباحة والجوف وجنوب مكة المكرّمة، وأقصى شمال منطقة الرياض، وجنوب الشرقية والإمارات تسبق برياح مثيرة للأتربة.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الشرقية، القصيم، الرياض، ومكة المكرّمة؛ يمتد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية، وسماء غائمة جزئياً على شمال ووسط وشرق المملكة، ولا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من شمال المملكة.
، الحصيني يتوقعها ليلة ماطرة: هطولات متفرقة اليوم مع حبات بَرَد ،
المصدر : الخليج 365
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