- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
لليوم الثاني على التوالي، شهدت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم الأحد، ارتفاعاً قياسياً، وتجاوزت 6.5 ألف شخص.
وأكّدت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، أن حصيلة ضحايا الفيروس في إسبانيا ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 838 حالة وفاة جديدة، من 5690 إلى 6528.
ووفق "رويترز" ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ أمس من 72248 حتى 78797 حالة.
وجاء ذلك بعد يوم من تسجيل 832 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في إسبانيا خلال يوم؛ ما كان يعد قفزة قياسية في حصيلة ضحايا الفيروس.فيروس كورونا الجديد إسبانيا
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 12:59 PM
حصيلة الوفيات تتجاوز 6500 حالة وعدد الإصابات قفز إلى 78797 حالةقفزة قياسية جديدة بإسبانيا .. 838 وفاة و6549 إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة
لليوم الثاني على التوالي، شهدت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد في إسبانيا، اليوم الأحد، ارتفاعاً قياسياً، وتجاوزت 6.5 ألف شخص.
وأكّدت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، أن حصيلة ضحايا الفيروس في إسبانيا ارتفعت خلال الساعات الـ 24 الماضية بـ 838 حالة وفاة جديدة، من 5690 إلى 6528.
ووفق "رويترز" ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ أمس من 72248 حتى 78797 حالة.
وجاء ذلك بعد يوم من تسجيل 832 وفاة جديدة بسبب "كورونا" في إسبانيا خلال يوم؛ ما كان يعد قفزة قياسية في حصيلة ضحايا الفيروس.
، قفزة قياسية جديدة بإسبانيا .. 838 وفاة و6549 إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر قفزة قياسية جديدة بإسبانيا .. 838 وفاة و6549 إصابة بـ "كورونا" في 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.