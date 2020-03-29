محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2640 والإصابات قفزت لـ 38309 أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309.إيران فيروس كورونا الجديد 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 12:58 PM Advertisements إجمالي الوفيات ارتفع إلى 2640 والإصابات قفزت لـ 38309 كورونا إيران .. 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في يوم واحد كورونا إيران .. 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في يوم واحد أفادت السلطات الصحية الإيرانية، اليوم الأحد، بتسجيل 123 وفاة و2901 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد. ووفق "رويترز" يرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 2640 والإصابات إلى 38309. الكلمات المفتاحية ، كورونا إيران .. 123 وفاة و2901 إصابة جديدة في يوم واحد ،

المصدر : الخليج 365

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