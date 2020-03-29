محمد بن مسعود - الدمام - الصحة: بلغ العدد الإجمالي من الوفيات 144 حالة وفاة سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة. وأبان المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في بلاده وصل إلى 1285 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد إندونيسيا 29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441 12:49 PM Advertisements الصحة: بلغ العدد الإجمالي من الوفيات 144 حالة وفاة إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا سجلت وزارة الصحة الإندونيسية، 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و12 حالة وفاة. وأبان المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، اليوم، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في بلاده وصل إلى 1285 إصابة؛ فيما بلغ عدد الوفيات 144 حالة وفاة. الكلمات المفتاحية ، إندونيسيا تسجل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ،

المصدر : الخليج 365

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