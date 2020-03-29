شكرا لقرائتكم خبر عن السفير في عمّان يثمن تسهيل تنقل السعوديين المقيمين بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

أجرى وزير الداخلية الأردني سلامة حماد اتصالاً هاتفيًا مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري. وجرى خلال الاتصال بحث أوضاع المواطنين المقيمين في الأردن, واستعداد وزارة الداخلية الأردنية والأجهزة المعنية تلبية متطلباتهم في حال واجهتهم أي مشكلة جراء حظر التجول المفروض في الأردن. وأفاد الوزير سلامة بأن عددا من الطلاب السعوديين منحوا التصاريح اللازمة للتنقل وتأمين احتياجاتهم خاصة الدارسين منهم في الجامعات الأردنية الواقعة في محافظة إربد شمالي البلاد، مبينا أنه تم الايعاز لمحافظ إربد تسهيل وتوفير كل السبل اللازمة للطلاب السعوديين لكي يتمكنوا من التنقل والحصول على كل ما يحتاجونه.

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