شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح حقيقة ظهور إصابة بكورونا في سوق تجاري بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد عبدالعالي، أنه لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض.

ودعا الجميع إلى التواصل مع وزارة الصحة في حال وجود أي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.