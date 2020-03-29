، "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة عسير