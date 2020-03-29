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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية منطقة عسير
"الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسيروكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-29
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:49 AM
تؤدي إلى تدنٍّ بمدى الرؤية وتستمر حتى 8 مساء
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة عسير، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، ويشمل التنبيه مدينة أبها ومحافظات: (خميس مشيط، وأحد رفيدة، والحرجة، والنماص، وبارق، وبلقرن، ورجال ألمع، وظهران الجنوب، ومحايل)، إضافة للمواقع المفتوحة والطرق السريعة.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة ستستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.
، "الأرصاد" تنبه من أمطار رعدية على عسير ،
المصدر : الخليج 365
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