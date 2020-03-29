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قالت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ يتابع جميع المعاملات والموضوعات إلكترونياً عن بُعد.
وأضافت: ذلك تمشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة بتعليق الحضور لمقر العمل، وحرصاً من الرئيس العام على سير العمل كما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وأكّد السديس؛ ضرورة استشعار المسؤولية من جميع المواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة -حماها الله- وبما في ذلك جميع المسؤولين في كل القطاعات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- تقدم جهوداً مباركة عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين ومرتاديهما، ولا بد أن نحتذي حذوها ونبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة بيت الله ومسجد نبيه الكريم -صلى الله عليه وسلم.
فيروس كورونا الجديد عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس
شاهد.. الشيخ السديس يواصل عمله ويتابع معاملات شؤون الحرمين "عن بُعد"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-29
قالت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ يتابع جميع المعاملات والموضوعات إلكترونياً عن بُعد.
وأضافت: ذلك تمشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة بتعليق الحضور لمقر العمل، وحرصاً من الرئيس العام على سير العمل كما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وأكّد السديس؛ ضرورة استشعار المسؤولية من جميع المواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة -حماها الله- وبما في ذلك جميع المسؤولين في كل القطاعات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- تقدم جهوداً مباركة عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين ومرتاديهما، ولا بد أن نحتذي حذوها ونبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة بيت الله ومسجد نبيه الكريم -صلى الله عليه وسلم.
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
11:46 AM
أكّد ضرورة استشعار المسؤولية من جميع المواطنين والمقيمين في بلادنا
قالت رئاسة شؤون الحرمين، اليوم، إن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ يتابع جميع المعاملات والموضوعات إلكترونياً عن بُعد.
وأضافت: ذلك تمشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة بتعليق الحضور لمقر العمل، وحرصاً من الرئيس العام على سير العمل كما كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وأكّد السديس؛ ضرورة استشعار المسؤولية من جميع المواطنين والمقيمين في بلادنا العزيزة -حماها الله- وبما في ذلك جميع المسؤولين في كل القطاعات الحكومية والخاصة.
وأشار إلى أن قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- تقدم جهوداً مباركة عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين ومرتاديهما، ولا بد أن نحتذي حذوها ونبذل الغالي والنفيس في سبيل خدمة بيت الله ومسجد نبيه الكريم -صلى الله عليه وسلم.
، شاهد.. الشيخ السديس يواصل عمله ويتابع معاملات شؤون الحرمين "عن بُعد" ،
المصدر : الخليج 365
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