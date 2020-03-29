، "صيدليات النهدي" توفّر 100 ألف كمامة و15 ألف مادة معقمة بعسير ،

محمد بن مسعود - الدمام - لتغطية نقاط البيع والتوصيل كافة بالتنسيق مع أمير المنطقة

قدّمت صيدليات النهدي دعماً مباشراً لصيدلياتها في منطقة عسير بعدد 100 ألف كمامة و15 ألفاً من المواد المعقمة بشكل عاجل، بعد أن ناقش أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، آلية توفير الصيدليات المرجعية (للمستلزمات الوقائية والطبية تفادياً لتحدّي زيادة الطلب وانخفاض العرض).

وأجرى أمير منطقة عسير اتصالاً هاتفياً بالرئيس التنفيذي لمجموعة النهدي الدوائية ياسر جواهرجي؛ أكّد فيه على الدور الوطني المنتظر من الجهات الخاصة، ولاسيما المتخصصة في مجال المستلزمات الطبية.

واستعرض أمير المنطقة، المهام التنفيذية لغرفة إدارة الأزمة، التي تتضمن بحث سبل توفير المستلزمات الطبية التي تساند الإجراءات الاحترازية تحسباً لتطور جائحة كورونا -لا سمح الله، مشيراً إلى أن تقديم الخدمات للمواطن والمقيم في هذه الأزمة من القطاعات الحكومية والأهلية كافة، واجب وطني عظيم.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة النهدي الدوائية ياسر جواهرجي؛ إن إمداد الصيدليات بالمواد العلاجية والمعقمات والكمامات يسير بشكل مطمئن وفق خطة إدارة الأزمات بأعلى المعايير العالمية، مؤكداً توجيه فرق الإمداد في "النهدي" بدعم الصيدليات في منطقة عسير بعدد 100 ألف من الكمامات و15 ألفاً من المواد المعقمة بشكل عاجل.

وكشف جواهرجي؛ عن اتفاقية عمل مع مصنع عناية الخليج المتخصص في صناعة المعقمات والمرخص من هيئة الغذاء والدواء الموجود في المنطقة الجنوبية، تهدف إلى توزيع جميع منتجات المصنع بشكل خاص في منطقة عسير وبطاقة إنتاجية تصل إلى ثمانية أطنان يوميا من المعقمات، مؤكداً توفير المستلزمات كافة بإمدادات مستمرة على مدار اليوم لتغطية جميع نقاط البيع التابعة لمجموعة النهدي بالمنطقة، إضافة إلى خدمات البيع والتوصيل عبر تطبيقات التوصيل كافة؛ المستثناة من قرار منع التجوّل.عسير صيدليات النهدي