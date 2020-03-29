شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات»: يمكن لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي آليًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أنه يمكن لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي آليًا من خلال منصتي " أبشر - مقيم "، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

وتلقى حساب " الجوازات - أبشر " عبر موقع التدوين الصغير تويتر، سؤالًا يقول: " هل تم تمديد تأشيرة الخروج النهائي الممنوحة للوافد التي تأثرت بالإجراءات الإحترازية لتفشي فيروس كورنا الجديد لمدة 3 أشهر " .

وأجاب الحساب: " ‏‎بعد تمديد لفترة اقامات للوافدين من المهن التجارية المنتهية إقاماتهم من تاريخ 1441/7/23هـ الموافق 2020/3/20م، وحتى1441/11/9هـ الموافق 30 / 6 / 2020م، يمكن لصاحب العمل إلغاء تأشيرة الخروج النهائي آلياً من خلال منصتي ( أبشر - مقيم ) دون الحاجة للمراجعة ، سعدنا بتواصلك " .