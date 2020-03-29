شكرا لمتابعة خبر عن "السديس" يؤكد استمرار جميع الأعمال واللجان والمجالس وعرض الموضوعات إلكترونيًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس أن الرئاسة ممثلة بكل وكالاتها ولجانها ومجالسها مستمرة في تقديم جميع أعمالها إلكترونيًا كما كانت خلال الفترة الماضية.

وأشاد معاليه بالعمل الكبير والجهود المباركة التي يقدمها منسوبو الرئاسة من خلال العمل الإلكتروني عن بعد، مشددًا على ضرورة عرض الموضوعات العاجلة والمهمة على معاليه.

وأوضح أن الرئاسة ومنسوبيها تملؤهم العزة والفخر في تقديم واجبهم الديني والوطني في ظل هذه الظروف التي اجتاحت العالم أجمع, وذلك امتثالًا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- بتكثيف الإجراءات الاحترازية وتعزيزها وتدعيمها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد١٩).