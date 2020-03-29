شكرا لمتابعة خبر عن مفتي المملكة يُعلق على قيام البعض بالبصق لنقل العدوى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

انتقد مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الأحد، ظهور بعض الأشخاص في مقاطع فيديو تظهر قيامهم بالبصق في الأماكن العامة لنقل العدوى.

وأكد الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، إن من يتعمد إيذاء المسلمين ويبصق على الأماكن العامة والطرقات لنقل العدوى، آثم ومفسد وخبيث، وليس في قلبه رحمة ولا إيمان؛ مشددًا على ضرورة أن يتم الأخذ على يده وعقابه بالطريقة التي يقرها ولي الأمر من تعزير مناسب.

ودعا الجميع إلى البعد عن كل سلوك مشين يضر الآخرين؛ فيما كان محافظ بلجرشي غلاب أبو خشيم، كشف عن نتيجة الفحوصات التي أجريت لوافد بصق على أحد العربات بسوق تجاري؛ حيث أثبتت إصابته بفيروس " كورونا " .