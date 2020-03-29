شكرا لمتابعة خبر عن إقامة عرس مدته 15 دقيقة بظهران الجنوب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):شهدت محافظة ظهران الجنوب بعسير امس السبت أسرع عرس على الإطلاق في المملكة مراعاةً للإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس المستجد .
وفي التفاصيل ، فقد تخلى العروسين عن مظاهر الإحتفالات ودعوة الأقارب والأصدقاء واكتفيا بوليمة عائلية تجمع الأقربين ،ولم يتجاوز اجتماعهم 15 دقيقة حتى قررت العروس التوجه لسيارة عريسها ليزفها إلى منزلها الجديد .
وكان مواطنون قد أعلنوا امس تقديم توقيت حفلات الزفاف إلى النهار وتضييق عدد الحضور مراعاة لمنع التجال وللحد من انتشار الفيروس المستجد .
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