شكرا لمتابعة خبر عن المسند: مراويح الربيع مستمرة اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

توقع الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، أن تستمر الرياح الشمالية الغربية والغربية نشطة، وقد تثير بعض الغبار في الغربية والشمالية.

وأوضح أنه في مثل هذه الأيام الرياح الهابطة والمثيرة للغبار قد تتزامن مع تشكل السحب الركامية مساءً في المواقع التي تظهر فوقها السحب.

كما توقع أن تستمر مراويح الربيع اليوم، وأن تتشكل السحب الممطرة على أجزاء من حائل والقصيم .