شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة تسجيل إصابة في أحد الأسواق التجارية بالرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، حقيقة تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض.

وقال الحساب الرسمي لمتحدث وزارة الصحة، عبر موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏لا صحة عن ما يتم تداوله حول تسجيل حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد في أحد الأسواق التجارية بمدينة الرياض " .

وأضاف: " ندعو الجميع إلى التواصل مع " الصحة 937 " في حال وجود أي استفسار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات " .