شكرا لمتابعة خبر عن بالصورة.. مقارنة بين حركة الطيران في امريكا والمملكة تكشف عن فوارق صادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت صورة لرصد حركة الطيران في سماء الولايات المتحدة أمس السبت نشاط كبير في حركة الطائرات على الرغم من تفشي الفيروس المستجد كوفيد 19 في العديد من الولايات .

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وفي المقابل أظهرت صورة أخرى لسماء المملكة انخفاض شديد في حركة الطيران ما يظهر الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة المملكة للحد من انتشار الفيروس مهما كانت الخسائر المالية .

وارتفعت إصابات الفيروس المستجد في الولايات المتحدة إلى أكثر من 100 ألف إصابة ، فضلاً عن حوالي 1588 وفاة .