شكرا لمتابعة خبر عن «الجوازات» : التعليمات تشترط المغادرة خلال 60 يومًا من إصدار تأشيرة خروج نهائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأحد، أن التعليمات تشترط المغادرة خلال 60 يومًا من تاريخ إصدار تأشيرة خروج نهائي، وذلك ردًا على أحد الاستفسارات.

ووجهت مغردة سؤالًا إلى حساب الجوازات، عبر موقع التدوين الصغير تويتر، قائلةً: " ‏‎أنا عاوزة أعمل خروج نهائي قبل م إقامتي تنتهي لأنها بتنتهي كمان أسبوع ومش هجدد تاني لأني عاوزه نهائي اي الوصع بالنسبة ليا " .

وأجابت " الجوازات " : " ‏‎‎أهلاً بك، بإمكانكم إصدار تأشيرة خروج نهائي إلى قبل نهاية صلاحية هوية مقيم و تشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال ٦٠ يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية مقيم . شاكرين لكم تواصلكم " .