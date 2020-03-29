شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء المغامسي من إمامة مسجد قباء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): كشفت أنباء عن إعفاء الداعية صالح المغامسي من الإمامة والخطابة في مسجد قباء في المدينة المنورة. كشفت أنباء عن إعفاء الداعية صالح المغامسي من الإمامة والخطابة في مسجد قباء في المدينة المنورة. وكان الشيخ الدكتور سليمان الرحيلي، قد أعلن في وقت سابق تكليفه بإمامة وخطابة المسجد، موجها شكره لوزير الشؤون الإسلامية عبد اللطيف آل الشيخ. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إعفاء المغامسي من إمامة مسجد قباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.