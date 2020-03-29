الزعاق: تقلبات جوية خلال «شعبان».. ودرجات الحرارة تتزايد بالتدريج

توقع الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن تبدأ تقلبات جوية خلال شهر شعبان باعتباره امتدادًا للمرحلة الجوية الانتقالية. مشيرًا إلى أنه سيكون من الملاحظ تزايد درجات الحرارة بالتدريج وتناقص الظل.
وقال الزعاق، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «شهر شعبان يعتبر امتدادًا للمرحلة الجوية الانتقالية (تقلبات جوية) وسيلاحظ خلال هذا الشهر تزايد درجات الحرارة بالتدريج وتناقص الظل وأن الشمس بدأت تقترب من الرأس في حال الظهر».
وفي وقت سابق قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك: «خلال هذه الأيام: يبدأ النهار يأخذ من الليل ويستمر هذا الأخذ لمدة ثلاثة شهور تقريبًا (أي إلى نهاية شهر شوال).
وأضاف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أنَّ «آخر شهر شوال وأول ذي القعدة ستكون هي النهر الأطول والليالي الأقصر في السنة».
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