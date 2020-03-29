«شؤون الحرمين»: تمديد تعليق العمل يصب في مصلحة الوطن والمواطن

أشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور «عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس» بقرار وزارة الداخلية، بتمديد تعليق العمل للقطاعين الحكومي والخاص والرحلات الجوية الدولية والداخلية ونشاط الحافلات وسيارات الأجرة والقطارات.
وقال: إن قرار التمديد يصب في مصلحة الوطن والمواطن، ويؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في ظل الوضع الراهن من اتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية كافة؛ للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد ١٩).
وأكد «السديس» على الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين في الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين واتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية الصحية من أجل سلامة الجميع.
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