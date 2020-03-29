الكويت تدين الجريمة النكراء بإطلاق صاروخين باليستيين على الرياض وجازان

أعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار بلاده الشديدين للجريمة النكراء، التي تمثلت في إطلاق صاروخين باليستيين على مدينتي الرياض وجازان.
وقال المصدر إن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق فقط وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها وإمعانا بانتهاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي يُسخِّر فيه العالم جهوده لمواجهة كارثة انتشار وباء كورونا، وفقًا لما بثته وكالة الأنباء الكويتية.
وأكد وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيًا الله- سبحانه وتعالى- أن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق من كل سوء.
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