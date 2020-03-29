بالصور.. «أمانة جازان» تواصل أعمال التعقيم للوقاية من فيروس كورونا

واصلت أمانة منطقة جازان، ممثلة بوكالة الخدمات، تنفيذ حملات وأعمال التعقيم والتطهير على المواقع العامة والحيوية بمدينة جيزان، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بمتابعة أمين أمانة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان.

وشملت الحملة تعقيم الشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية والمواقع التي يرتادها المواطنون، وذلك لتوفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.

كما أكد أمين جازان بأن هذه الحملات بتوجيهات الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، وبتوجيه مباشر ومتابعة من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، للأمانات والبلديات بتكثيف الحملات الاحترازية والوقائية حرصًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

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