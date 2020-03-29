بالصور.. بلدية الدائر تواصل تعقيم وتطهير طرق وشوارع وأحياء المحافظة

تواصل بلدية محافظة الدائر التابعة لأمانة منطقة جازان جهودها المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال تكثيف حملات التعقيم والتطهير في نطاق واسع شملت أجهزة الصراف الآلي والشوارع والأماكن العامة والحدائق والمنتزهات والأرصفة، وذلك استكمالًا لإجراءاتها الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وذلك بمتابعة وتوجيه من رئيس البلدية المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور.

كما نفذت البلدية جولات ميدانية على المحلات التجارية والتموينية والصيدليات؛ للتأكد من عدم رفع الأسعار والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وقد تم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق عدد من المخالفين .

كما واصلت البلدية متابعة الأسواق للتأكد من التزامهم بوضع ملصقات توعوية لتحديد المسافة بين الزبائن أمام المحاسبين وتطهير وتعقيم العربات والأرضيات ومماسك الأبواب والثلاجات والتزام العمالة بلبس القفازات والكمامات وهي ضمن الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.